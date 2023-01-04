Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет

Росія продовжує систематично обстрілювати населені пункти України. Для атаки на цивільну інфраструктуру агресор пускає в хід мало не всю наявну в нього зброю з огляду на брак високоточних ракет: і залишки Х-101 та "Калібрів", і старі Х-22, і іранські дрони, і ЗРК С-300, які, як правило, призначені саме для збиття інших повітряних цілей.

У Новий рік росіяни порушили свій усталений інтервал та масованість. Спочатку вдень вони випустили на Київ значно менше ракет, ніж зазвичай, а вночі тероризували мешканців столиці та її околиць "Шахедами". Якою надалі може бути тактика обстрілів ворога, скільки в них ще залишилось та скільки вони виробляють ракет – в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

– Звучить інформація, що в росіян залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Чи вірно я розумію, що мова йде саме про високоточні ракети, тобто Х-101, Х-555 та "Калібри"?

– Правильно, йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще окремо "Іскандери", тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х-555 і "Калібри" – це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 – 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато. Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше.

Наприклад, 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Тож, кажучи про 2-3 удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку.

– Чи відомо вам, скільки в них ще є цих Х-22?

– Це старі ракети. За нашими підрахунками, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць – це які можуть застосовуватися, адже це стара ракета, вона потребує обслуговування, можливо, ремонту, заправки рідкісним паливом тощо. Це ракета зовсім інша і вона зараз складна для використання.

– Зустрічала дані, що росіяни можуть зараз вироблять приблизно по 5-6 "Калібрів" і Х-101 на місяць? Це вірна чи невірна інформація?

– За нашими оцінками, вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць.

– Якщо подивитися на пропорції ракет, які вони використовують під час обстрілів, видно, що більшість – це Х-101, Х-555 і значно менше "Калібрів". Чи означає це, що недоторканого, критичного запасу "Калібрів" у них менше, ніж Х-101 і Х-555?

– Так, ви праві. Тому що морського базування крилатих ракет "Калібр" у них є приблизно 60 і виробляють, як я сказав, їх не дуже багато – максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені в 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ.

Росіяни можуть виробляти ракети Х-101 та "Калібр", - Скібіцький (фото: finbalance.com.ua)

Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів.

– Мало хто знає, скільки в них є реально "Кинжалів". Але помітно те, що вони їх чомусь не використовують. Попри те, що ми би їх навряд чи збили і пошкодження вони б нанесли те, якого прагне Росія. Чому, на вашу думку, вони їх все ж не використовують?

– По-перше, це новий вид озброєння. Є в них проблема з літаками-носіями – МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – у одного з них загорівся двигун. Крім того, "Кинжалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинжали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн.

– Чи можуть вони міняти тактику обстрілів у сенсі не збирати максимальну кількість для прориву нашої ППО – наприклад, 70 ракет, а наносити удари дозовано та частіше, але по 20-30, як це було 31 грудня?

– У нас таких даних немає. Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах.

– Президент заявив, що буде продовжуватися атака іранськими дронами. Це мається на увазі, що вони будуть випускати роями кожен день чи через день наносити удари? Ви знаєте деталі?

– До речі, почитайте коментарі представників наших Повітряних сил з тактики застосування безпілотників. Вони дуже детально описують. Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту. І вони намагаються саме великою кількістю запускати у тому числі для прориву нашої системи ППО. Це підтверджують наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту.

Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі. У такий спосіб вони намагаються досягти своєї цілі з ураження об'єктів.

– З того, що я бачу – це вони намагаються зараз використовувати їх у темну пору і справді великими групами. А які ще особливості в тактиці їхнього використання?

– Це можуть бути різні висоти, різні напрямки – теж для обходу протиповітряної оборони. Можуть змінити район запуску. Зараз вони запускають дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони запускали з Криму. Можуть вибрати інший напрямок, на шляху якого в нас є менше систем ППО. Вони будуть намагатися прорватися до об'єктів.

– Щодо способів застосування цих дронів. Часом вони їх застосували напередодні ракетних обстрілів – виглядає так, що для виявлення наших систем ППО. Потім було прямо перед обстрілами – можливо, для виснаження нашої ППО. Бувало, що їх застосували "навздогін" – намагалися добити те, що не добили. Я вірно розумію?

– Так, вони намагаються найбільш ефективно застосовувати те, що в них залишилося. А в них реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати.

– Чи відомо вам, скільки в них зараз залишається цих дронів?

– За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу.

Наслідки російського ракетного обстрілу Києва 31 грудня (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

– Бачила також інформацію, що росіяни начебто модифікують отримані "Шахеди", щоби встановити більшу дальність, паливну систему, пристосовують до морозів. Правда це чи неправда?

– Поки це складно сказати, тому що морозів немає. От коли буде -10 градусів – побачимо. Що стосується дальності, то в них вона й так закладена 1000 - 1500 кілометрів. Зараз вони працюють на 600-650 кілометрів. Тобто дальність у них є в запасі.

– Якщо подивитися на статистику ракетних обстрілів, виглядає так, що їм треба 1,5 - 2 тижні, щоби підготувати +-70 ракет для наступного обстрілу. Вірно?

– Ви берете статистику – правильно. Це нескладно порахувати. Масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. Підготовка – це складний процес. Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуются ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це.

– Якщо брати цю ж статистику, то виходить, що наступний масований ракетний удар може бути приблизно 9-10 січня. Можливо, у вас є якісь інші дані чи прогнози, коли він може бути?

– Це може бути й раніше. Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу.

Ще багато буде залежати від погоди. Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, підходяща.

– Чи не вичікують вони, коли вдарять морози, щоб наносити удари по енергооб'єктах? Тобто вони не орієнтуються на морози, а на умовно льотну погоду?

– У них є свої плани. Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно.