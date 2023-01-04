Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет

Россия продолжает систематически обстреливать населенные пункты Украины. Для атаки на гражданскую инфраструктуру агрессор пускает в ход едва ли не все имеющееся у него оружие ввиду нехватки высокоточных ракет: и остатки Х-101 и "Калибров", и старые Х-22, и иранские дроны, и ЗРК С-300, которые , как правило, предназначены именно для сбивания других воздушных целей.

В Новый год россияне нарушили свой устоявшийся интервал и массированность. Сначала днем они выпустили на Киев намного меньше ракет, чем обычно, а ночью терроризировали жителей столицы и ее окрестностей "Шахедами". Какая в дальнейшем может быть тактика обстрелов врага, сколько у них еще осталось и сколько они производят ракет – в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

– Звучит информация, что у россиян осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Верно ли я понимаю, что речь идет именно о высокоточных ракетах, то есть Х-101, Х-555 и "Калибр"?

– Правильно, речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах". Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не принимаем в расчет. Х-101, Х-555 и "Калибры" – это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения у Х-22 – 350 километров. Соответственно они их применяют, но не очень много. Когда мы говорим о возможности 2-3 ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может быть, и больше.

К примеру, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Поэтому, говоря о 2-3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку.

– Известно ли вам, сколько у них еще есть этих Х-22?

– Это старые ракеты. По нашим подсчетам, у россиян ориентировочно 160 единиц – это которые могут применяться, ведь это старая ракета, она требует обслуживания, возможно, ремонта, заправки редким топливом и так далее. Это ракета совсем другая и она сейчас сложная для использования.

– Встречала данные, что россияне могут сейчас произведут примерно по 5-6 "Калибров" и Х-101 в месяц? Это верная или неверная информация?

– По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц.

– Если посмотреть на пропорции ракет, которые они используют при обстрелах, видно, что большинство – это Х-101, Х-555 и гораздо меньше "Калибров". Значит ли это, что неприкосновенного, критического запаса "Калибров" у них меньше чем Х-101 и Х-555?

– Да, вы правы. Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много – максимум 20 в месяц. И им нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в том числе в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу с производства идут в войска.

Россияне могут производить ракеты Х-101 и "Калибр", - Скибицкий (фото: finbalance.com.ua)

В целом, по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов.

– Мало кто знает, сколько у них реально "Кинжалов". Но заметно, что они их почему-то не используют. Несмотря на то, что мы бы их вряд ли сбили и повреждения они нанесли бы те, к чему стремится Россия. Почему, по-вашему, они их все же не используют?

– Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями – МиГ-31. Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж и много. Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир. "Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение насчет возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран.

– Могут ли они менять тактику обстрелов в плане не собирать максимальное количество для прорыва нашей ПВО – например, 70 ракет, а наносить удары дозированно и чаще, но по 20-30, как это было 31 декабря?

– У нас таких данных нет. Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы видите, как два дня подряд россияне их активно использовали. Сейчас они готовят ракеты для следующего массированного удара.

То есть они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам.

– Президент заявил, что будет продолжаться атака иранскими дронами. Это предполагается, что они будут выпускать роями каждый день или через день наносить удары? Вы знаете детали?

– Кстати, почитайте комментарии представителей наших Воздушных сил по тактике применения беспилотников. Они очень подробно описывают. Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать небольшое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. И они стараются как раз большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда последовали атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета.

Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, они просто могут прорвать систему ПВО в том районе. Таким образом они пытаются достичь своей цели по поражению объектов.

– Из того, что я вижу – это они пытаются сейчас использовать их в темное время и действительно большими группами. А какие еще особенности в тактике их использования?

– Это могут быть разные высоты, разные направления – также для обхода противовоздушной обороны. Могут изменить район запуска. Сейчас они запускают дроны с российского побережья Азовского моря, а раньше они запускали из Крыма. Могут выбрать другое направление, на пути которого у нас меньше систем ПВО. Они будут пытаться прорваться к объектам.

– Относительно способов применения этих дронов. Иногда они их применяли в преддверии ракетных обстрелов – выглядит так, что для обнаружения наших систем ПВО. Потом было прямо перед обстрелами – возможно, для истощения нашей ПВО. Бывало, что их применили "вдогонку" – пытались добить то, что не добили. Я правильно понимаю?

– Да, они пытаются с максимальной эффективностью применять то, что у них осталось. А у них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять.

– Известно ли вам, сколько у них сейчас остается этих дронов?

– По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз.

Последствия российских ракетных обстрелов Киева 31 декабря (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

– Видела также информацию, что россияне вроде бы модифицируют полученные "Шахеды", чтобы установить большую дальность, топливную систему, приспосабливают к морозам. Правда ли это или неправда?

– Пока это сложно сказать, потому что морозов нет. Вот когда будет -10 градусов – увидим. Что касается дальности, то у них она и так заложена 1000 – 1500 километров. Сейчас они работают на 600-650 километров. То есть дальность у них есть в запасе.

– Если посмотреть на статистику ракетных обстрелов, выглядит так, что им нужно 1,5 – 2 недели, чтобы подготовить +-70 ракет для последующего обстрела. Верно?

– Вы берете статистику – правильно. Это несложно сосчитать. Массированные обстрелы начались 10-11 октября. Потом было еженедельно, потом был интервал в две недели. Подготовка – это сложный процесс. Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией. Ведь используются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители. А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и так далее. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом.

– Если брать эту же статистику, то выходит, что следующий массированный ракетный удар может быть примерно 9-10 января. Возможно, у вас есть какие-то другие данные или прогнозы, когда он может быть?

– Это может быть и раньше. Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу.

Еще многое будет зависеть от погоды. Сейчас как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая.

– Не выжидают ли они, когда ударят морозы, чтобы наносить удары по энергообъектам? То есть они не ориентируются на морозы, а на условно летную погоду?

– У них есть свои планы. Имеются комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует какой-нибудь один элемент, очень сложно.