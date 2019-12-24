Вадим Иосуб: в начале 2020 года стоит ожидать продолжения укрепления гривны

Стоит ли ожидать, что и в начале следующего года курс украинской валюты будет как минимум стабильным, как максимум - укрепляться к доллару?

С начала 2019 года к 23 декабря доллар подешевел с 27,69 до 23,29 грн (-15,9%), евро подешевел с 31,71 до 25,85 грн (-18,5%). Для тех, кто понимает, как работает плавающий валютный курс, укрепление гривны не стало большим сюрпризом. Именно при фиксированном курсе, когда курс иностранных валют искусственно занижается, происходит устойчивая девальвация национальной валюты. При плавающем курсе, напротив, гривна может как расти, так и падать. В зависимости от того, как меняется спрос и предложение валюты под воздействием множества внешних и внутренних факторов.

Ныне действующий тренд на укрепление гривны к доллару начался с конца октября. А начиная с декабря гривна на межбанковском рынке укреплялась практически ежедневно. Основными факторами укрепления гривны стали высокий приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ (порядка млрд долларов с начала года), высокий урожай сельхозкультур, и благоприятные экспортные цены на них.

К благоприятным факторам стоит добавить предварительные договоренности с МВФ по новой программе, которая предусматривает кредитную поддержку на 5,5 млрд долларов. Из последних новостей стоит отметить контракт на пять лет по транзиту российского газа и согласие "Газпрома" оплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Исходя из этого, в начале 2020 года стоит ожидать продолжение укрепления гривны, и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала. Курс доллара на конец первого квартала мы ожидаем в диапазоне 22,5-23,5 грн, на конец года при сохранении благоприятной конъюнктуры – не выше 24,5 грн.

Ожидаете ли сохранения интереса на украинские гособлигации в случае снижения ставки по этим заимствованиям?

Инвесторам всегда интересна реальная доходность финансовых инструментов, то есть превышение номинальной доходности над инфляцией. Если номинальная доходность облигаций снижается вслед за снижением инфляции, то реальная доходность при этом сохраняется, и интерес инвесторов не ослабевает, что мы и наблюдали в уходящем году. Кстати говоря, с прошлого ноября по нынешний ноябрь, инфляция в Украине в годовом выражении снизилась с 10% до 5,1%.

Кроме того, сохраняющаяся финансовая стабильность, наметившаяся программа с МВФ, проводимые и запланированные реформы, укрепление гривны позволяют снижать так называемую "риск-премию", ожидания повышенной доходности от гособлигаций. Это также позволяет сохранять спрос на ОВГЗ даже при снижении их реальной доходности.

На что стоит рассчитывать украинским экспортерам в начале года? Стоит ли готовиться к изменению цен на внешних рынках на товары украинского экспорта?

На мировом рынке аграрной продукции с середины сентября наметился рост цен. Так, цена пшеницы на мировых биржах выросла за это время с 170 долларов до 210 долларов за тонну и имеет шансы в начале нового года подрасти к уровням начала года уходящего, около 220 долларов за тонну и выше. Кукуруза отличается высокой волатильностью цены, но также сейчас находится в фазе роста. С июня по сентябрь цена на мировых биржах снизилась с 4,5 до 3,4 долларов за бушель, но с тех пор отросла до 3,9 доллара за бушель и в начале 2020 года имеет шансы преодолеть отметку в 4 доллара.

Для железной руды максимально благоприятным было первое полугодие, за которое цена выросла с 70 до 120 долларов за тонну. С середины лета к концу октября последовала коррекция до 80 долларов, но за последний месяц цена подросла до 90 долларов, и нацелилась на планку 100 долларов, которую можно взять в начале нового года.

Есть ли шанс у Украины пройти пиковые выплаты по госдолгу в 2020 году без новой программы с МВФ?

Украине на погашение и обслуживание валютного госдолга в наступающем году надо будет направить около 9 млрд. Эта сумма включает 3,7 млрд долларов по суверенным еврооблигациям, 2,8 млрд долларов по облигациям внутреннего государственного займа в иностранной валюте, 1,4 млрд долларов платежей в адрес Международного валютного фонда и ряд более мелких платежей.

Международные валютные резервы Украины на конец ноября составили около 21,9 млрд долл., и выросли с начала года примерно на 1,1 млрд долларов. На первый взгляд, отсутствие кредита МВФ в 5,5 млрд долларов не является совсем уж критичным, и, очевидно, не приведет к немедленному дефолту, денег для расчета по долгам в резервах хватит.

Но теоретическую возможность остаться без программы с МВФ нельзя рассматривать просто как ситуацию, в которой страна могла получить, но не получила 5,5 млрд долларов. Надо смотреть, а по каким причинам может сорваться программа с МВФ? Это нежелание проводить реформы, бороться с коррупцией, угроза для банковской системы со стороны бывших собственников национализированных банков. Сами по себе такие действия властей могут привести к снижению кредитных рейтингов страны, росту доходности по ОВГЗ и еврооблигациям.

Уже имеющийся долг станет дороже обслуживать, а новый – дороже привлекать. Кроме того, к кредиту МВФ привязаны поступления других международных кредиторов, в частности, макроэкономическая помощь ЕС на 0,5 млрд евро.

Таким образом, акцентироваться надо не столько на деньгах МВФ, сколько на программе реформ, согласованной с МВФ. Без их денег в краткосрочной перспективе протянуть можно, но отсутствие программы будет иметь серьезные последствия, которые не ограничиваются недополученными 5,5 млрд долл.

Какие из заявленных правительством программ поддержки бизнеса реально могут оживить экономику в 2020 году? Стоит ли рассчитывать на эффект от приватизации?

Важнейшее место в программе нового правительства должна играть как "большая", так и "малая" приватизация, а также запуск рынка земли. Под эти цели вполне реально привлечение иностранных инвестиций на 50 млрд долл. Но очень важно, чтобы приватизационные процессы и запуск рынка земли шли рука об руку с продолжением судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Приватизация должна проходить максимально открыто и прозрачно, по четким и ясным правилам, без всякого вида "договорняков" и иных проявлений коррупции, и под контролем гражданского общества.

Какие инструменты будут наиболее выгодными для населения для инвестиций? Что лучше - депозиты, ОВГЗ или ценные металлы?

В уходящем году безусловное преимущество было у инструментов в гривне. К ним можно отнести и депозиты в гривне, и ОВГЗ в национальной валюте. Однако выход на рынок гособлигаций требует достаточно приличного капитала, поэтому для мелкого инвестора, которыми является большинство граждан, доступнее депозиты.

Золото с начала года выросло примерно с 1280 до 1480 долларов за тройскую унцию, или на 15%. Но на столько же, даже чуть больше, подорожала к доллару и гривна, поэтому золото проиграло гривневым инструментам. Кроме того, большую часть дохода, которое могло бы принести вложение в золото, "съела" бы разница между ценой покупки и продажи мерных слитков. Ну и в отличие от депозитов или облигаций, золото вообще не дает гарантированного дохода, его цена может как расти, так и снижаться.

Кроме того, сегодня одним из оптимальных способов не только сохранения, но и получения реальных доходов за счет собственных инвестиций можно рассмотреть ПАММ-счета. Конечно, по сравнению с банками риски возрастают, но и доходность гораздо выше. В среднем можно рассчитывать на 20-35% годовых.

Идея этого продукта проста: далеко не все могут управлять финансами, продавая и покупая активы валютных рынков, но можно зарабатывать свою долю прибыли, не торгуя самостоятельно, выбрав опытного управляющего ПАММ-счета. Сегодня ПАММ-сервис пользуется популярностью в 80 странах мира, в том числе в Украине.

В наступающем году более привлекательными по-прежнему выглядят перспективы гривны. Однако это не повод все свои сбережения хранить исключительно в национальной валюте. На случай непредвиденных обстоятельств имеет смысл придерживаться принципа диверсификации, не хранить все яйца в одной корзине, а все сбережения в одной валюте. Разумным было бы держать 50% средств на депозите в гривне, а вторую половину поделить поровну между наиболее ликвидными валютами — долларом и евро.