UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В'їзд росіян на територію Євросоюзу залежить від кожної окремої країни, - ЄК

Фото: Пітер Стано, речник Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наразі в'їзд громадян РФ на територію Євросоюзу залежить від візової політики кожної окремої держави-члена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Європейської комісії з зовнішньої політики Пітера Стано, яку наводить CNN.

"Конкретні рішення, коли йдеться про візову політику, перебувають у руках окремих держав-членів", - заявив він, коментуючи питання в'їзду громадян РФ на територію Євросоюзу.

За його словами, ЄС уважно слідкує за ситуацією Росії після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію.

"Ми беремо до відома повідомлення про те, що багато росіян залишають країну законним шляхом, легальним способом. Вони їдуть поїздом, машиною, і їдуть через кордон, або вони летять літаками до Туреччини, Сербії, Емірати", - заявив Стано.

Чиновник додав, що ЄС солідарний з тими громадянами Росії, які "демонструють свою незгоду з тим, що зараз робить режим".

При цьому ще один представник ЄК Ерік Мамер додав, що Євросоюз планує виробити спільну позицію щодо візової політики щодо росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 19 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія заборонили росіянам із шенгенськими візами в'їжджати на їхню територію.

Також ми писали, що 9 вересня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким повністю зупиняється дія угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяРосійська ФедераціяШенгенська зонаЕвросоюз