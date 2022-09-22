В'їзд росіян на територію Євросоюзу залежить від кожної окремої країни, - ЄК

"Конкретні рішення, коли йдеться про візову політику, перебувають у руках окремих держав-членів", - заявив він, коментуючи питання в'їзду громадян РФ на територію Євросоюзу.

За його словами, ЄС уважно слідкує за ситуацією Росії після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію.

"Ми беремо до відома повідомлення про те, що багато росіян залишають країну законним шляхом, легальним способом. Вони їдуть поїздом, машиною, і їдуть через кордон, або вони летять літаками до Туреччини, Сербії, Емірати", - заявив Стано.

Чиновник додав, що ЄС солідарний з тими громадянами Росії, які "демонструють свою незгоду з тим, що зараз робить режим".

При цьому ще один представник ЄК Ерік Мамер додав, що Євросоюз планує виробити спільну позицію щодо візової політики щодо росіян.