У в'язниці немає місць. В ПАР дозволили екс-президенту не відбувати термін

Колишньому президенту Південної Африки Джейкобу Зуму дозволили не відбувати термін у в'язниці. Таке рішення було прийнято через переповненість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За словами анонімних чиновників, Зуму позбавили від повернення до в'язниці, для того, щоб зменшити їх переповненість.

За словами офіційних осіб, Зума є одним із понад 9000 ув'язнених з низьким ризиком, звільнених за схемою, яка розпочалася в квітні, щоб звільнити місце у в'язницях Південної Африки.

Міністр юстиції Рональд Ламола сказав, що це рішення було прийнято адміністрацією в'язниці без будь-якого політичного втручання, і що Зума не мав жодного особливого ставлення.

Процес ремісії має на меті зменшити навантаження на систему шляхом звільнення правопорушників із низьким рівнем ризику.

Водночас представник департаменту пенітенціарних закладів повідомив BBC, що зараз кількість ув'язнених у Південній Африці на 47% перевищує офіційну кількість.

Це погіршилося тим, що минулого тижня ув'язнені нібито підпалили одну в'язницю. Це означало, що майже 4000 ув'язнених були перевезені в інші установи, де у них не було ліжок.

Справа Зума

Ув’язнення Зуми у 2021 році спричинило протести та заворушення, в результаті яких загинули понад 350 людей.

Його засудили після того, як він відмовився давати свідчення перед комісією, яка розслідувала фінансову негідність і кумівство під час його президентства.

Однак він був звільнений за станом здоров’я лише через два місяці після закінчення терміну.

Апеляційний суд у листопаді минулого року визнав, що звільнення було незаконним, і наказав повернути Зуму до в'язниці, щоб відбути термін. Минулого місяця Конституційний суд відхилив спробу скасувати це рішення.

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