В тюрьме нет мест. В ЮАР разрешили экс-президенту не отбывать срок

Бывшему президенту Южной Африки Джейкобу Зуму разрешили не отбывать срок в тюрьме. Такое решение было принято из-за переполненности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам анонимных чиновников, Зуму избавили от возвращения в тюрьму, для того, чтобы уменьшить их переполненность.

По словам официальных лиц, Зума является одним из более 9000 заключенных с низким риском, освобожденных по схеме, которая началась в апреле, чтобы освободить место в тюрьмах Южной Африки.

Министр юстиции Рональд Ламола сказал, что это решение было принято администрацией тюрьмы без какого-либо политического вмешательства, и что Зума не имел никакого особого отношения.

Процесс ремиссии имеет целью уменьшить нагрузку на систему путем освобождения правонарушителей с низким уровнем риска.

В то же время представитель департамента пенитенциарных учреждений сообщил BBC, что сейчас количество заключенных в Южной Африке на 47% превышает официальное количество.

Это усугубилось тем, что на прошлой неделе заключенные якобы подожгли одну тюрьму. Это означало, что почти 4000 заключенных были перевезены в другие учреждения, где у них не было коек.

Дело Зума

Заключение Зумы в 2021 году повлекло за собой протесты и беспорядки, в результате которых погибли более 350 человек.

Его осудили после того, как он отказался давать показания перед комиссией, которая расследовала финансовое недостоинство и кумовство во время его президентства.

Однако он был уволен по состоянию здоровья только через два месяца после истечения срока.

Апелляционный суд в ноябре прошлого года признал, что освобождение было незаконным, и приказал вернуть Зуму в тюрьму, чтобы отбыть срок. В прошлом месяце Конституционный суд отклонил попытку упразднить это решение.

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