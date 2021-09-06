Экс-президент ЮАР вышел из тюрьмы по состоянию здоровья
Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума вышел из тюрьмы. Его досрочно отпустили по состоянию здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В официальном заявлении об освобождении Зумы говорится, что с 79-летним бывшим президентом обращались, как с любым другим гражданином ЮАР.
"Условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям для г-на Зумы означает, что он завершит оставшуюся часть наказания в рамках системы исправительных учреждений, в соответствии с которой он должен соответствовать определенному набору условий и будет находиться под наблюдением до истечения срока его наказания", - заявили в управлении исправительной службы.
Представитель департамента Сингабахо Нхумало сказал, что Зума все еще находится в больнице, но может вернуться домой и там продолжит получать медицинскую помощь. При этом нет подробностей о болезни Зумы.
При этом издание отмечает, что выход Зумы из тюрьмы может вызвать новые опасения по поводу верховенства закона в Южной Африке.
Как известно, заключение экс-президента привело к волне насилия и мародерства в стране, в результате которых 200 человек погибли.
Напомним, что экс-президента ЮАР заключили в тюрьму за неуважение к суду. Его обязали давать показания о расследовании коррупции в течение девяти лет правления, однако Зума отказался.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в ЮАР погибли более 200 человек.