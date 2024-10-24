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В Україні заборонили діяльність проросійської "Словʼянської партії"

Ілюстративне фото: в Україні заборонили діяльність проросійської "Словʼянської партії" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні було заборонено роботу проросійської політичної партії Слов’янська партія. Таке рішення постановив восьмий апеляційний адміністративний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

У повідомленні йдеться, що майно, гроші та інші активи політичної партії, а також її обласні, міські, районні організації і первинні осередки буде передано в державну власність.

"Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22.10.2024 у справі №П/857/10/24 позов Міністерства юстиції України до політичної партії Слов’янська партія, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії задоволено", сказано у повідомленні.

Слов’янська партія - це проросійська політична організація в Україні, яка раніше називалася Громадянським конгресом України (до 1998 року).

14 травня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, що розширює підстави для судового заборони політичних партій.

Нові підстави включають виправдання або визнання збройної агресії проти України правомірною, а також її заперечення. У разі заборони політичної партії судом її майно, фінансові кошти та активи переходять у власність держави.

Раніше РБК-Україна розповідало, що колишнього нардепа Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді. Однак у 2022 році під час обміну полоненими його віддали Росії в обмін на українських командирів "Азова".

На початку 2024 року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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