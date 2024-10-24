В Украине запретили деятельность пророссийской "Славянской партии"

В сообщении говорится, что имущество, деньги и другие активы политической партии, а также ее областные, городские, районные организации и первичные организации будут переданы в государственную собственность.

"Решением Восьмого апелляционного административного суда от 22.10.2024 по делу №П/857/10/24 иск Министерства юстиции Украины к политической партии Славянская партия, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по предмету спора, на стороне истца - Служба безопасности Украины, о запрете деятельности политической партии удовлетворено", говорится в сообщении.

Славянская партия – это пророссийская политическая организация в Украине, которая раньше называлась Гражданским конгрессом Украины (до 1998 года).

14 мая 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой, расширяющий основания для судебного запрета политических партий.

Новые основания включают в себя оправдание или признание вооруженной агрессии против Украины правомерной, а также ее возражения. В случае запрета политической партии судом ее имущество, денежные средства и активы переходят в собственность страны.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что бывший нардеп Виктор Медведчук в Украине подозревается в государственной измене. Однако в 2022 году во время обмена пленными его отдали России в обмен на украинских командиров "Азова".

В начале 2024 года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance , принадлежавшую семье Медведчука.

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