В Україні різко зміниться погода: де буде спека, а де - похолодання зі зливами

10 липня погода в Україні обіцяє бути контрастною. В частині країни прогнозують похолодання з дощами та грозами, а в іншій - продовжить триматися спека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її прогнозом, 10 липня на більшій частині України спека ще затримається. На сході, півдні та в центрі температура сягатиме +33…+39°C, а місцями - й до +40°C. Найспекотніше буде у Дніпропетровській області.
У центрі температурні контрасти: від +25°C на Вінниччині до +37°C у центрально-східних регіонах.
На півночі буде менш спекотно - від +25°C на Житомирщині до +35°C на Сумщині.
Найпрохолоднішою зоною буде захід країни. Тут температура повітря опуститься до +15+19°C і люди, за словами Діденко "почнуть трястися від холоду".
"Дощі, грози, сильні зливи - це 10-го липня припаде на західну частину та Вінниччину, ввечері дощі можуть дійти до Житомирщини та Київщини", - повідомила синоптик.
Після виснажливих +30°C кияни нарешті зможуть зітхнути з полегшенням - у четвер температура повітря опуститься до комфортних +23+25°C.
За словами Діденко, це буде день, коли "можна вийти на вулицю і нормально вдихати повітря".
Нагадаємо, днями низку західних областей України накрила негода. Через це спостерігались проблеми з електропостачанням, затримувались потяги, а також не працював один з пунктів пропуску на кордоні.
Також ми писали, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.
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