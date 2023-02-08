"В Україні кожен пілот - король": Зеленський у Лондоні закликав до передачі літаків

Він заявив, що пишається українськими ВПС, та додав, що Україні потрібні літаки, щоб вести війну з Росією.

"У Великій Британії король - пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король. Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе нам з нашою наступною коаліцією, коаліцією літаків... крила для свободи", - заявив він.

Голова держави підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає дня перемоги, але до того часу зло все ще тут.

"Ми платимо своїми життями... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю", - додав він.

При цьому Зеленський подарував спікеру Палати громад Ліндсі Гойлу шолом українського пілота.

За словами президента, пілот, якому він належав, є "одним з найуспішніших асів, і він один з наших королів".

Напис на шоломі говорить: "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Британії, аби зустрітись з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступити перед парламентом країни.

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