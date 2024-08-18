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"В Україні були б раді": Лукашенко відзначився цинічною заявою про ядерний удар

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Україні дуже зраділи б, якби Росія застосувала ядерну зброю. У такому разі РФ та Білорусь залишилися б без союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Говорячи про операцію ЗСУ у Курській області, Лукашенко сказав, що це спроба України штовхнути Росію на асиметричні дії. Зокрема, застосувати ядерну зброю.

"Небезпека полягає в тому, що ця подібна ескалація з боку України - спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала або ми там тактичну ядерну зброю. Це було б щастя", - заявив білоруський диктатор.

Лукашенко додав, що у разі застосування ядерної зброї Росія та Білорусь залишилися б без союзників.

"От тоді, напевно, у нас навряд чи союзники залишилися б. Взагалі ніяких навіть співчутливих країн не залишилося б. Тому що вони занурені в те, що відбувається", - зазначив Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Росія

Також він сказав, що вони вже сформували певний негативний образ до ядерної зброї. Але Україна хоче все ж таки підштовхнути до застосування.

"По-друге, це ж ядерна зброя. У нас уже сформований певний образ негативний до цієї ядерної зброї. Ось вони хочуть підштовхнути", - резюмував він.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною. Це пов'язано з тим, що там нібито перебуває понад 120 тисяч солдатів ЗСУ.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася. Українські прикордонники не зафіксували переміщення техніки та військ.

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