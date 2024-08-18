"В Украине были б рады": Лукашенко отличился циничным заявлением о ядерном ударе

Говоря об операции ВСУ в Курской области, Лукашенко сказал, что это попытка Украины толкнуть Россию на асимметричные действия. В частности, применить ядерное оружие.

"Опасность заключается в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье", - заявил белорусский диктатор.

Лукашенко добавил, что в случае применения ядерного оружия Россия и Беларусь остались бы без союзников.

"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит", - отметил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия

Также он сказал, что у них уже сформирован определенный негативный образ к ядерному оружию. Но Украина хочет все же подтолкнуть к применению.

"Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть", - резюмировал он.