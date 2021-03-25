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В Одессу прибыл американский сухогруз с военным снаряжением для ВСУ

Автор: Андрей Козловский

Вечером в среду, 24 марта, в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory. Он доставил 350 тонн военного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

По информации издания, судно доставило также из США в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV, которые использует американская армия. Ожидается, что разгрузка военного оборудования продлится до завтра.

Также известно, что 22 марта Ocean Glory заметили в проливе Босфор. Сухогруз, работающий по контракту с командованием морских перевозок США, направлялся из Чарльстона в Одессу.

Отмечается, что сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

Кроме того, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена.

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