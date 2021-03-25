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В Одесу прибув американський суховантаж з військовим спорядженням для ЗСУ

Автор: Андрій Козловський

Увечері в середу, 24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Він доставив 350 тонн військового спорядження для Збройних сил України.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

За інформацією видання, судно доставило також з США в Україну 35 армійських позашляховиків HMMWV, які використовує американська армія. Очікується, що розвантаження військового обладнання триватиме до завтра.

Також відомо, що 22 березня Ocean Glory помітили в протоці Босфор. Суховантаж, який працює за контрактом з командуванням морських перевезень США, прямував з Чарльстона в Одесу.

Наголошується, що суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях. Побудований у 2015 році, довжина 171 метр, ширина 25 метрів, дедвейт близько 20 тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальна зброю.

Крім того, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

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