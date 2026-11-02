В.о. генпрокурора Ковальський розповів, чи пропонували йому очолити ОГП
В.о. генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що не отримував пропозицій очолити відомство. Наразі він продовжує суміщати виконання обов'язків із керівництвом прокуратурою Хмельницької області.
Про це Ковальський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бабель".
Пропозицію стати виконувачем обов'язків генпрокурора Ковальський отримав особисто від президента Володимира Зеленського.
За його словами, головним завданням було оперативно забезпечити стабільну роботу ОГП, оскільки у відомстві виникла невизначеність щодо того, хто саме має виконувати обов'язки та підписувати офіційні документи.
Ковальський також уточнив, що не зайняв кабінет колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, а працює в іншому приміщенні.
Окремим дорученням глави держави було "очистити систему від людей, які недостойно тут працювали".
Справи щодо кол-центрів
В.о. генпрокурора повідомив про призначення комплексного аудиту в департаменті міжнародного співробітництва, де раніше працював Сергій Кропива. За його словами, перевірка виявила близько сотні запитів про міжнародну правову допомогу, які тривалий час "лежали без руху".
"Переважна більшість цих запитів - це справи по кол-центрах. Чехія, Франція, європейські держави - просто ніхто по них нічого не робив", - розповів Ковальський.
Після виявлених порушень керівництво департаменту та його заступників було змінено. До роботи у відомстві також повернули фахівців, які спеціалізуються на міжнародному напрямі.
Скандал із Кравченком
Нагадаємо, восени НАБУ та САП викрили високопосадовця ОГП, який забезпечував прикриття шахрайських кол-центрів. Згодом Руслан Кравченко заявив про відставку з посади генпрокурора.
Його звільнення не відбулося одразу, оскільки відповідне рішення мала ухвалити Верховна Рада. До цього Кравченко встиг підписати підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також виїхати за кордон.
Зазначимо, в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо обставин виїзду колишнього очільника відомства Руслана Кравченка за межі України. Встановлено, що він порушив закон.