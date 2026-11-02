И.о. генпрокурора Ковальский рассказал, предлагали ли ему возглавить ОГП

И.о. генерального прокурора Антон Ковальский заявил, что не получал предложений возглавить ведомство. Пока он продолжает совмещать исполнение обязанностей с руководством прокуратурой Хмельницкой области.

Об этом Ковальский заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Бабель ".

Предложение стать исполняющим обязанности генпрокурора Ковальский получил лично от президента Владимира Зеленского.

По его словам, главной задачей было оперативно обеспечить стабильную работу ОГП, поскольку в ведомстве возникла неопределенность того, кто именно должен выполнять обязанности и подписывать официальные документы.

Ковальский также уточнил, что не занял кабинет бывшего генпрокурора Руслана Кравченко, а работает в другом помещении.

Отдельным поручением главы государства было "очистить систему от людей, недостойно работавших здесь".

Дела по колл-центрам

И.о. генпрокурора сообщил о назначении комплексного аудита в департаменте международного сотрудничества, где работал Сергей Кропива. По его словам, проверка выявила около сотни запросов о международной правовой помощи, длительное время "лежавших без движения".

"Подавляющее большинство этих запросов - это дела по колл-центрам. Чехия, Франция, европейские государства - просто никто по ним ничего не делал", - рассказал Ковальский.

После выявленных нарушений руководство департамента и его заместителей было изменено. К работе в ведомстве также были возвращены специалисты, специализирующиеся на международном направлении.

Скандал с Кравченко

Напомним, осенью НАБУ и САП разоблачили высокопоставленного чиновника ОГП, который обеспечивал прикрытие мошеннических колл-центров. Впоследствии Руслан Кравченко заявил об отставке с должности генпрокурора.