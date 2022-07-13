"В мире такого еще не было". РФ применила в Украине все виды ракет, имеющиеся в наличии

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.
"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.
В то же время спикер напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.
"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.
Что касается ракетного вооружения, которое противник применяет, то, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.
"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", - сказал он.
Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.
Также ранее стал известен главный недостаток советских ракет Х-22.
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