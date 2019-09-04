В Минагрополитики заявили, что импорт овощей и фруктов в ЕС вскоре будет разрешен

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что импорт запрещенных директивой ЕС овощей и фруктов из стран, которые не являются членами Европейского союза вскоре будет разрешен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Отмечается, что Госпродпотребслужба в августе направила Европейскую Комиссию запрос о признании Украины страной, свободной от вредных карантинных организмов, указанных в Директиве ЕС 2019/523.

"Госпродпотребслужба проводит переговоры с Еврокомиссией по решению данного вопроса и признания Украины страной свободной от указанных организмов и предоставления беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определенных Директивой Совета ЕС 2019/523", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что решение пока не принято, однако текущие консультации с Еврокомиссией "позволяют предположить, что решение может быть принято в ближайшее время".

Предполагается, что после рассмотрения обращения Госпродпотребслужба ЕК включит Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров

Напомним, ранее в Украинской плодоовощной ассоциации сообщили, что с 1 сентября 2019 импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груш из Украины и других стран, не входящих в ЕС.

В ассоциации отметили, что украинские экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить разрешение на ввоз своей продукции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус" и полноценное членство странам Западных Балкан.