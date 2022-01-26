ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"В Кремле понимают силу, можем ее продемонстрировать". Эстония призывает Европу поддержать Украину

Новина українською →
Таллин, Среда 26 января 2022 16:05
"В Кремле понимают силу, можем ее продемонстрировать". Эстония призывает Европу поддержать Украину Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина нуждается в поддержке. По ее словам, страны Европы должны ее предоставить, продемонстрировав Кремлю силу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

По ее словам, сейчас важно поддержать украинцев и показать, что "Украина не одинока".

"Россия испытывает на прочность единство наших демократий, Европейского Союза и НАТО. Сегодняшняя деятельность России не только определяет будущее Украины, а, по сути, требует исключения стран Балтии из НАТО. В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники, тверды в своих принципах и непоколебимо будем отстаивать свои ценности", - заявила премьер-министр Каллас.

    Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге.

    При этом американский президент Джо Байден подчеркнул, что США и Германия едины по вопросу защиты восточного фланга НАТО от агрессии России и Вашингтон продолжит оказывать поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Эстония Украина Европа
    NEWS
    Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
    Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
    DAILY
    Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
    Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ