"В Кремлі розуміють силу, можемо її продемонструвати". Естонія закликає Європу підтримати Україну

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Україна потребує підтримки. За її словами, країни Європи мають її надати, продемонструвавши Кремлю силу.

За її словами, зараз важливо підтримати українців та показати, що "Україна не самотня".

"Росія відчуває на міцність єдність наших демократій, Європейського Союзу та НАТО. Сьогоднішня діяльність Росії не лише визначає майбутнє України, а, по суті, вимагає виключення країн Балтії з НАТО. У Кремлі розуміють силу, і ми можемо її продемонструвати, якщо будемо одностайні як союзники, тверді у своїх принципах і непохитно відстоюватимемо свої цінності", - заявила прем'єр-міністр Каллас.