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"В июне надо уезжать в Крым". СБУ перехватила разговор двух коллаборантов в Херсонской области

Фото: СБУ перехватила разговор двух коллаборантов о планах уехать в Крым (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за своего непрофессионализма оккупанты и те, кто им помог захватить регион, ведут Херсон и область к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому не скрывают планов уже в июне уехать в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очередной перехват СБУ переговоров двух коллаборантов.

"Вопросы с топливом не решаются - ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются - ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются - ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" - говорит своей "коллеге" один из чиновников.

Его собеседница подхватывает: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки".

"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", - поделились планами они.

Отметим, что назначенная оккупантами так называемая "власть" Херсона заявила, что будет просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

При этом Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.

Как сообщалось, о возможном включении Херсонской области в состав РФ без создания "республики" заявлял в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов. Подробнее - читайте в материале.

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