"В индустриальных масштабах". В ЕС обвинили Россию в кампаниях дезинформации

Он также обвинил Россию в дискредитации вакцин, которые используют в Евросоюзе.

"Мы видели, как прокремлевские СМИ распространяли утверждения, что ношение масок бесполезно, или усиливали мнение против ограничений", - сказал Боррель.

Он рассказал также о своем визите в РФ. По его словам, российские власти не хотели говорить о вещах, которые они "не ценят": о правах человека, в частности, о деле Алексея Навального.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального на этой неделе. Американские санкции будут синхронизированы с европейскими.