UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"В индустриальных масштабах". В ЕС обвинили Россию в кампаниях дезинформации

Автор: Даша Харченко

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в «индустриальных масштабах».

Об этом он сказал на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.

Он также обвинил Россию в дискредитации вакцин, которые используют в Евросоюзе.

"Мы видели, как прокремлевские СМИ распространяли утверждения, что ношение масок бесполезно, или усиливали мнение против ограничений", - сказал Боррель.

Он рассказал также о своем визите в РФ. По его словам, российские власти не хотели говорить о вещах, которые они "не ценят": о правах человека, в частности, о деле Алексея Навального.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального на этой неделе. Американские санкции будут синхронизированы с европейскими.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияфейкСанкции
Читайте также
Верховный суд открыл производство по иску о санкциях к телеканалам
Прогноз погоды