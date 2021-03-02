"В індустріальних масштабах". В ЄС звинуватили Росію в кампаніях дезінформації

Він також звинуватив Росію в дискредитації вакцин, які використовують в Євросоюзі.

"Ми бачили, як прокремлівські ЗМІ поширювали твердження, що носіння масок марне, або посилювали думку проти обмежень", - сказав Боррель.

Він розповів також про свій візит в РФ. За його словами, російська влада не хотіла говорити про речі, які вона "не цінує": про права людини, зокрема, про справу Олексія Навального.

В кінці листопада 2020 року стало відомо, що Європейська комісія готується запропонувати, щоб Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків. З початку моніторингу зафіксовано понад 10 000 фактів прокремлівської дезінформації.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується ввести санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням і переслідуванням опозиціонера Олексія Навального на цьому тижні. Американські санкції будуть синхронізовані з європейськими.