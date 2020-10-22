V Business & Legal Energy Forum состоится 18 ноября 2020 года

Последние два года являются знаковыми для энергетического сектора Украины — введена новая модель рынка электроэнергии, Президент поручил передать НАЭК "Энергоатом" в управление правительству, подписан меморандум о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине, проведены первые аукционы по продаже электроэнергии из возобновляемых источников по двусторонним договорам и впервые в Украине осуществлено глобальное страхование ветровых и солнечных электростанций одной компанией.

В то же время сегодня все энергетическое сообщество затаило дыхание в ожидании решения Конституционного Суда Украины относительно конституционности закона о "зеленом" тарифе.

Оценку этим и другим событиям, а также свои прогнозы касательно будущего развития энергетического рынка Украины дадут участники V Business & Legal Energy Forum.

Программа и регистрация по ссылке: https://pravo.ua/event/energy2020/

Дата проведения: 18 ноября 2020 года

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29).

Генеральный партнер: Asters

Экспертный партнер: ЮФ Aequo

В фокусе обсуждения: "Болевые точки" рынка электроэнергии

Нефтяной и газовый рынки Украины

Государство VS "зеленая" энергетика

Контакты:

Наталия Булко, продажа билетов

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий, координатор Форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua