V Business & Legal Energy Forum відбудеться 18 листопада 2020 року

Останні два роки є знаковими для енергетичного сектору України — запроваджено нову модель ринку електроенергії, Президент доручив передати НАЕК "Енергоатом" в управління уряду, підписано меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, проведено перші аукціони з продажу електроенергії з відновлюваних джерел за двосторонніми договорами та вперше в Україні здійснено глобальне страхування вітрових і сонячних електростанцій однією компанією.

Водночас нині вся енергетична спільнота затамувала подих в очікуванні рішення Конституційного Суду України стосовно конституційності закону про «зелений» тариф.

Оцінку цим та іншим подіям, а також свої прогнози щодо майбутнього розвитку енергетичного ринку України нададуть учасники V Business & Legal Energy Forum.

Програма та реєстрація за посиланням: https://pravo.ua/event/energy2020/

Дата проведення: 18 листопада 2020 року

Місце проведення: готель "Прем’єр Палац", (м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29).

Генеральний партнер: Asters

Експертний партнер: ЮФ Aequo

У фокусі обговорення: "Больові точки" ринку електроенергії

Нафтовий та газовий ринки України

Держава VS "зелена" енергетика

Контакти:

Наталія Булко, продаж квитків

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Анатолій Гвоздецький, координатор Форуму

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

Дар’я Сваткова, з питань партнерства