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"В аматорах отримав усе". Промоутер Усика планує професіональну кар'єру іншого українця

Фото: Олександр Хижняк на Олімпіаді в Парижі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк незабаром може поповнити лави українських боксерів-професіоналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

За словами Хижняка, промоутер Олександра Усика – Олександр Красюк розмовляв з ним про перехід у профі ще після Олімпіади в Токіо, де український боксер здобув срібну нагороду. Після "золота" Парижа контакти відновились.

"Я вдячний Олександру Красюку, він слідкує за моєю кар'єрою й постійно намагається допомогти мені чимось. Він хоче, щоб я спробував професійний ринг, – розповів Хижняк. – Також є інші люди, які хотіли б мене побачити серед профі. Мені важливо для себе вирішити, з ким би я хотів працювати".

Боксер також зазначив, що після прикрої поразки у фіналі Олімпіади-2020 в нього залишалась мета стати переможцем Ігор. А тепер на аматорському рівні він "отримав усе".

"Я пройшов цю гру повністю, переміг уже на всіх змаганнях, на яких тільки можна було. У мене з усіх турнірів золоті медалі, – констатує Хижняк. – Професійний ринг – для мене нове, але цікаве. Я теж хочу себе спробувати, хочу стати чемпіоном світу. В мене ще є трохи більше місяця для того, щоб вирішити для себе, чого б я хотів, і далі рухатися в цьому напрямку".

Хто такий Олександр Хижняк

Уродженець Полтави, до лав національної команди України потрапив у 2013 році. Паралельно розпочав виступи за напівпрофесіональну команду "Українські отамани".

За роки виступів в аматорах здобув чимало престижних нагород. У 2017-му став чемпіоном Європи та світу в середній вазі. На Європейських іграх двічі завоював "золото" – в середньому та напівважкому дивізіонах (2019, 2023).

На своїй першій Олімпіаді в Токіо-2020 був головним фаворитом, але здобув лише срібну медаль, поступившись бразильцю Еберту Консейсану. На Іграх-2024 у Парижі переміг у фіналі Нурбека Оралбая з Казахстану та став олімпійським чемпіоном.

Раніше американський боєць анонсував поєдинок з Берінчиком за титул чемпіона світу.

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