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"Він дружить з Усиком та Ломаченком". Американський боєць анонсував поєдинок з Берінчиком

Вівторок 19 листопада 2024 16:10
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"Він дружить з Усиком та Ломаченком". Американський боєць анонсував поєдинок з Берінчиком Фото: Кішон Девіс нокаутував Густаво Лемоса (Top Rank)
Автор: Андрій Костенко

Чинний чемпіон світу в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) Денис Берінчик отримав суперника у першому захисті титулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.

У битві за пояс українець зустрінеться з непереможним 25-річним американцем Кішоном Девісом. Про це розповів сам майбутній суперник Берінчика.

Девіс, захищаючи свій титул WBO Intercontinental, 8 листопада нокаутував аргентинця Густаво Лемоса. Після перемоги він кинув виклик Джервонті Девісу, який володіє титулами за версіями IBF та WBA у другій напівлегкій вазі та WBA – у легкій вазі. Однак, президент WBO Густаво Олів'єрі ще раніше заявляв, що переможець у протистоянні Девіс – Лемос стане обов'язковим претендентом на пояс Берінчика.

"Не назву місце проведення бою. Але підтверджую, що Берінчик – мій наступний суперник. Це непереможений боєць. Він родом з України, дружить із Ломаченком та Усиком. Це чудовий боєць", – розхвалив українця Девіс.

Він також розповів, що його зустріч з Берінчиком планувалась ще минулого року. "Але зараз, після того, як він став чемпіоном, то навіть краще", – зазначив заокеанський боксер.

Берінчик майбутній бій поки не коментує. Девіс – вже третій боксер, якого називали можливим опонентом українця.

Спочатку планувалося, що наступний поєдинок 36-річний чемпіон проведе в андеркарді вечора Усик – Ф'юрі 2 проти британця Марка Чемберлена. Але той вибув з числа претендентів, зазнавши у вересні поразки від співвітчизника Джона Падлі. Саме через поразку Чемберлена бій Берінчика не потрапив до програми вечору в Ер-Ріяді 21 грудня.

Згодом з'явилась інформація про можливий поєдинок чемпіона з іншим британцем Джозефом Кордіною. Втім, представники боксерів так і не розпочали перемовини щодо майбутнього протистояння. У цій ситуації вибір суперника й взяла на себе WBO.

Хто такий Кішон Девіс

25-річний американський боксер з успішною аматорською кар'єрою за плечами. У 2021 році завоював срібну медаль у легкій вазі на Олімпійських іграх у Токіо, де поступився у фіналі кубинцю Енді Крусу.

У професіональному боксі дебютував у лютому 2021 року. Провів 14 боїв, у яких здобув 13 перемог (12 – нокаутом). Ще один поєдинок значиться таким, що не відбувся.

Тренується під керівництвом відомого фахівця Браяна Макінтайра, який також працює з чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом. З грудня 2022-го Девіс володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

До слова, раніше підготували добірку найвидовищніших бійок НХЛ минулого дня.

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WBO Бокс Денис Беринчик
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