Узяти дитину під опіку стало простіше: як подати заяву через "Дію"

Мінсоцполітики та Державна служба України у справах дітей роз’яснили процес створення прийомної сім’ї, яка дозволяє надати дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування, родинне середовище. При цьому, заяву на опіку можна оформити через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполтики.
Зазначається, що стати прийомними батьками можуть як подружжя, так і окремі повнолітні особи.
Для цього необхідно зібрати низку документів, пройти обстеження житлових умов, навчання в обласному центрі соціальних служб і отримати дозвіл від органу опіки.
Повідомляється, що усе це можна зробити онлайн через портал "Дія".
Відомо, що серед необхідних документів є:
Паспорт.
РНОКПП або інформація про відмову від нього.
Документ із унікальним номером запису в Єдиному демографічному реєстрі (за наявності).
Висновок про стан здоров’я.
Довідка про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань.
Зауважимо, що усі перераховані документи мають подаватися від кожного з подружжя.
Також потрібно надати:
Довідку про наявність/відсутність судимості для кожного заявника.
Довідку про доходи або про подачу податкової декларації (від заявника).
Свідоцтво про шлюб або витяг з Держреєстру актів реєстрації цивільного стану.
Документ, що підтверджує право власності на житло або право користування (наприклад договір оренди).
Документ, що підтверджує місце проживання (перебування) для заявника і членів його сім’ї, які з ним проживають.
Довідку від психіатра і нарколога для кожного члена сім’ї, який проживає із заявником.
Письмову згоду повнолітніх членів сім’ї, які проживають із заявником, написану в присутності служби у справах дітей або завірена нотаріусом.
Пакет документів надається через "Дію" таким чином:
Окрім цього, в "Дії" можна отримати консультації з приводу оформлення опіки.
В Україні прийомні батьки отримують державну підтримку у вигляді соціальних виплат, що становить 2,5 - 3,5 прожиткових мінімуми (7300 - 10220 грн) на дитину, а також отримують один прожитковий мінімум (2920 грн) для покриття витрат.
Сім’ям також надаються й інші соціальні послуги, такі як супровід соціальних служб та підтримка адаптації дітей.
Процедура складається з 7 етапів:
Потрібно звернти увагу на те, що прийомна сім’я може взяти на виховання від однієї дитини до чотирьох дітей, забезпечуючи їм опіку та виховання до досягнення 18-річного віку або до 23 років у випадках навчання чи інвалідності.
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