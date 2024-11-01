Взять ребенка под опеку стало проще: как подать заявление через "Дию"

Отмечается, что стать приемными родителями могут как супруги, так и отдельные совершеннолетние лица.

Для этого необходимо собрать ряд документов, пройти обследование жилищных условий, обучение в областном центре социальных служб и получить разрешение от органа опеки.

Сообщается, что все это можно сделать онлайн через портал "Дия".

Известно, что среди необходимых документов есть:

Паспорт.

РНОКПП или информация об отказе от него.

Документ с уникальным номером записи в Едином демографическом реестре (при наличии).

Вывод о состоянии здоровья.

Справка о наличии/отсутствии исполнительного производства по долговым обязательствам.

Заметим, что все перечисленные документы должны подаваться от каждого из супругов.

Также нужно предоставить:

Справку о наличии/отсутствии судимости для каждого заявителя.

Справку о доходах или о подаче налоговой декларации (от заявителя).

Свидетельство о браке или выписке из Госреестра актов регистрации гражданского состояния.

Документ, подтверждающий право собственности на жилье или право пользования (например, договор аренды).

Документ, подтверждающий местожительство (нахождение) для заявителя и членов его семьи, проживающих с ним.

Справку от психиатра и нарколога для каждого члена семьи, проживающего с заявителем.

Письменное согласие проживающих с заявителем совершеннолетних членов семьи, написанное в присутствии службы по делам детей или заверенное нотариусом.

Пакет документов предоставляется через "Дию" следующим образом:

Выберите "Каталог услуг", После этого нажмите на раздел "Семья". Найдите подраздел "Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация документов". Через него и подаются документы.

Кроме этого, в "Дии" можно получить консультации по поводу оформления опеки.

В Украине приемные родители получают государственную поддержку в виде социальных выплат, что составляет 2,5 - 3,5 прожиточных минимумов (7300 - 10220 грн) на ребенка, а также получают один прожиточный минимум (2920 грн) для покрытия расходов.

Семьям также предоставляются и другие социальные услуги, такие как сопровождение социальных служб и поддержка адаптации детей.

Процедура состоит из 7 этапов:

Подача заявления. Сбор документов. Проверка жилищных условий. Обязательно обучение в областном центре соцслужб и получение рекомендации по созданию приемной семьи. Внесение информации службой по делам детей в журнал учета кандидатов в семейные формы воспитания. Взаимоотбор семьи и ребенка (знакомство с ребенком или детьми, установление контакта, получение согласия ребенка, если он уже может его предоставить). Подписание договора с органом, принявшим решение об образовании приемной семьи.

Следует обратить внимание на то, что приемная семья может взять на воспитание от одного ребенка до четырех детей, обеспечивая им опеку и воспитание до достижения 18-летнего возраста или до 23 лет в случаях обучения или инвалидности.