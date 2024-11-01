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Взять ребенка под опеку стало проще: как подать заявление через "Дию"

Фото: ребенок (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Минсоцполитики и Государственная служба Украины по делам детей разъяснили процесс создания приемной семьи, позволяющей предоставить детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки, семейную среду. При этом заявление на опеку можно оформить через "Дию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполтики.

Отмечается, что стать приемными родителями могут как супруги, так и отдельные совершеннолетние лица.

Для этого необходимо собрать ряд документов, пройти обследование жилищных условий, обучение в областном центре социальных служб и получить разрешение от органа опеки.

Сообщается, что все это можно сделать онлайн через портал "Дия".

Известно, что среди необходимых документов есть:

  • Паспорт.

  • РНОКПП или информация об отказе от него.

  • Документ с уникальным номером записи в Едином демографическом реестре (при наличии).

  • Вывод о состоянии здоровья.

  • Справка о наличии/отсутствии исполнительного производства по долговым обязательствам.

Заметим, что все перечисленные документы должны подаваться от каждого из супругов.

Также нужно предоставить:

  • Справку о наличии/отсутствии судимости для каждого заявителя.

  • Справку о доходах или о подаче налоговой декларации (от заявителя).

  • Свидетельство о браке или выписке из Госреестра актов регистрации гражданского состояния.

  • Документ, подтверждающий право собственности на жилье или право пользования (например, договор аренды).

  • Документ, подтверждающий местожительство (нахождение) для заявителя и членов его семьи, проживающих с ним.

  • Справку от психиатра и нарколога для каждого члена семьи, проживающего с заявителем.

  • Письменное согласие проживающих с заявителем совершеннолетних членов семьи, написанное в присутствии службы по делам детей или заверенное нотариусом.

Пакет документов предоставляется через "Дию" следующим образом:

  1. Выберите "Каталог услуг",
  2. После этого нажмите на раздел "Семья".
  3. Найдите подраздел "Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация документов". Через него и подаются документы. 

Кроме этого, в "Дии" можно получить консультации по поводу оформления опеки.

В Украине приемные родители получают государственную поддержку в виде социальных выплат, что составляет 2,5 - 3,5 прожиточных минимумов (7300 - 10220 грн) на ребенка, а также получают один прожиточный минимум (2920 грн) для покрытия расходов.

Семьям также предоставляются и другие социальные услуги, такие как сопровождение социальных служб и поддержка адаптации детей.

Процедура состоит из 7 этапов:

  1. Подача заявления.
  2. Сбор документов.
  3. Проверка жилищных условий.
  4. Обязательно обучение в областном центре соцслужб и получение рекомендации по созданию приемной семьи.
  5. Внесение информации службой по делам детей в журнал учета кандидатов в семейные формы воспитания.
  6. Взаимоотбор семьи и ребенка (знакомство с ребенком или детьми, установление контакта, получение согласия ребенка, если он уже может его предоставить).
  7. Подписание договора с органом, принявшим решение об образовании приемной семьи.

Следует обратить внимание на то, что приемная семья может взять на воспитание от одного ребенка до четырех детей, обеспечивая им опеку и воспитание до достижения 18-летнего возраста или до 23 лет в случаях обучения или инвалидности.

Подробнее о разных формах воспитания ребенка в Украине - читайте в нашем материале.

Также РБК-Украина делало интервью с родителями-усыновителями. В нем вы можете узнать опыт таких семей.

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