Узяти дитину під опіку стало простіше: як подати заяву через "Дію"

Мінсоцполітики та Державна служба України у справах дітей роз’яснили процес створення прийомної сім’ї, яка дозволяє надати дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування, родинне середовище. При цьому, заяву на опіку можна оформити через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполтики.

Зазначається, що стати прийомними батьками можуть як подружжя, так і окремі повнолітні особи.

Для цього необхідно зібрати низку документів, пройти обстеження житлових умов, навчання в обласному центрі соціальних служб і отримати дозвіл від органу опіки.

Повідомляється, що усе це можна зробити онлайн через портал "Дія".

Відомо, що серед необхідних документів є:

Паспорт.

РНОКПП або інформація про відмову від нього.

Документ із унікальним номером запису в Єдиному демографічному реєстрі (за наявності).

Висновок про стан здоров’я.

Довідка про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань.

Зауважимо, що усі перераховані документи мають подаватися від кожного з подружжя.

Також потрібно надати:

Довідку про наявність/відсутність судимості для кожного заявника.

Довідку про доходи або про подачу податкової декларації (від заявника).

Свідоцтво про шлюб або витяг з Держреєстру актів реєстрації цивільного стану.

Документ, що підтверджує право власності на житло або право користування (наприклад договір оренди).

Документ, що підтверджує місце проживання (перебування) для заявника і членів його сім’ї, які з ним проживають.

Довідку від психіатра і нарколога для кожного члена сім’ї, який проживає із заявником.

Письмову згоду повнолітніх членів сім’ї, які проживають із заявником, написану в присутності служби у справах дітей або завірена нотаріусом.

Пакет документів надається через "Дію" таким чином:

Оберіть "Каталог послуг", Після цього натисніть на розділ "Сім'я". Знайдіть підрозділ "Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація документів". Через нього і подаються документи.

Окрім цього, в "Дії" можна отримати консультації з приводу оформлення опіки.

В Україні прийомні батьки отримують державну підтримку у вигляді соціальних виплат, що становить 2,5 - 3,5 прожиткових мінімуми (7300 - 10220 грн) на дитину, а також отримують один прожитковий мінімум (2920 грн) для покриття витрат.

Сім’ям також надаються й інші соціальні послуги, такі як супровід соціальних служб та підтримка адаптації дітей.

Процедура складається з 7 етапів:

Подання заяви. Збір документів. Перевірка житлових умов. Обов’язкове навчання в обласному центрі соцслужб і отримання рекомендації для створення прийомної сім’ї. Внесення інформації службою у справах дітей до журналу обліку кандидатів у сімейні форми виховання. Взаємодобір родини і дитини (знайомство з дитиною або дітьми, встановлення контакту, отримання згоди дитини, якщо вона вже може її надати). Підписання договору з органом, який ухвалив рішення про утворення прийомної сім’ї.

Потрібно звернти увагу на те, що прийомна сім’я може взяти на виховання від однієї дитини до чотирьох дітей, забезпечуючи їм опіку та виховання до досягнення 18-річного віку або до 23 років у випадках навчання чи інвалідності.