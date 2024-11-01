Взять ребенка под опеку стало проще: как подать заявление через "Дию"
Минсоцполитики и Государственная служба Украины по делам детей разъяснили процесс создания приемной семьи, позволяющей предоставить детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки, семейную среду. При этом заявление на опеку можно оформить через "Дию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполтики.
Отмечается, что стать приемными родителями могут как супруги, так и отдельные совершеннолетние лица.
Для этого необходимо собрать ряд документов, пройти обследование жилищных условий, обучение в областном центре социальных служб и получить разрешение от органа опеки.
Сообщается, что все это можно сделать онлайн через портал "Дия".
Известно, что среди необходимых документов есть:
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Паспорт.
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РНОКПП или информация об отказе от него.
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Документ с уникальным номером записи в Едином демографическом реестре (при наличии).
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Вывод о состоянии здоровья.
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Справка о наличии/отсутствии исполнительного производства по долговым обязательствам.
Заметим, что все перечисленные документы должны подаваться от каждого из супругов.
Также нужно предоставить:
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Справку о наличии/отсутствии судимости для каждого заявителя.
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Справку о доходах или о подаче налоговой декларации (от заявителя).
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Свидетельство о браке или выписке из Госреестра актов регистрации гражданского состояния.
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Документ, подтверждающий право собственности на жилье или право пользования (например, договор аренды).
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Документ, подтверждающий местожительство (нахождение) для заявителя и членов его семьи, проживающих с ним.
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Справку от психиатра и нарколога для каждого члена семьи, проживающего с заявителем.
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Письменное согласие проживающих с заявителем совершеннолетних членов семьи, написанное в присутствии службы по делам детей или заверенное нотариусом.
Пакет документов предоставляется через "Дию" следующим образом:
- Выберите "Каталог услуг",
- После этого нажмите на раздел "Семья".
- Найдите подраздел "Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация документов". Через него и подаются документы.
Кроме этого, в "Дии" можно получить консультации по поводу оформления опеки.
В Украине приемные родители получают государственную поддержку в виде социальных выплат, что составляет 2,5 - 3,5 прожиточных минимумов (7300 - 10220 грн) на ребенка, а также получают один прожиточный минимум (2920 грн) для покрытия расходов.
Семьям также предоставляются и другие социальные услуги, такие как сопровождение социальных служб и поддержка адаптации детей.
Процедура состоит из 7 этапов:
- Подача заявления.
- Сбор документов.
- Проверка жилищных условий.
- Обязательно обучение в областном центре соцслужб и получение рекомендации по созданию приемной семьи.
- Внесение информации службой по делам детей в журнал учета кандидатов в семейные формы воспитания.
- Взаимоотбор семьи и ребенка (знакомство с ребенком или детьми, установление контакта, получение согласия ребенка, если он уже может его предоставить).
- Подписание договора с органом, принявшим решение об образовании приемной семьи.
Следует обратить внимание на то, что приемная семья может взять на воспитание от одного ребенка до четырех детей, обеспечивая им опеку и воспитание до достижения 18-летнего возраста или до 23 лет в случаях обучения или инвалидности.
Подробнее о разных формах воспитания ребенка в Украине - читайте в нашем материале.
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