В Ужгороді п’ятикласник приніс на уроки макет міни: учнів та вчителів евакуювали зі школи

В Ужгороді поліція евакуювала дітей зі школи через виявлення підозрілого предмету. Його знайшли у рюкзаку п’ятикласника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Закарпаття .

У вівторок, 1 квітня о 14:46 до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету в місцевій школі. За інформацією правоохоронців, підозрілий предмет був знайдений у рюкзаку одного з учнів п’ятого класу.

Інспекторка Служби освітньої безпеки негайно вжила заходів для евакуації всіх школярів та працівників навчального закладу, забезпечивши їхню безпеку. На місце події прибули вибухотехніки поліції, які з'ясували, що предмет є макетом мінометної міни калібру 82 мм. Вибухотехніки вилучили його для подальших досліджень.

У школяра в Ужгороді знайшли макет міни у рюкзаку (фото: Поліція Закарпаття)

Загрози життю та здоров'ю дітей не було, а наразі поліцейські проводять роботу з родиною школяра. Всі обставини інциденту з'ясовуються.