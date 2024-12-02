Як вберегти здоров'я та життя під час "мінування" школи: алгоритм дій

Останнім часом в Україні фіксують більше випадків повідомлень про буцімто мінування навчальних закладів. Йдеться передусім про школи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління поліції охорони (УПО) Дніпропетровської області у Telegram.

Як вберегти здоров'я та життя під час "мінування"

"В Україні почастішали випадки повідомлень про псевдомінування шкіл. За останні дні такі повідомлення правоохоронці отримували про всі школи Дніпропетровської області", - розповіли у поліції охорони.

При цьому в навчальних закладах (які перебувають під фізичною охороною УПО Дніпропетровської області):

поліція охорони та адміністрація шкіл щоразу проводять комплекс заходів з евакуації учасників освітнього процесу

одночасно з цим здійснюють виклик спеціальних служб (у тому числі ДСНС та ГУНП в Дніпропетровській області)

забезпечується охорона місця події та обстеження

З огляду на вищесказане, дітям дали чотири прості поради, які допоможуть вберегти здоров'я під час подібних ситуацій:

"Не говори" - щоби чути вчителя

"Не біжи" - щоби не постраждати

"Не штовхайся" - щоби не постраждали інші

"Не повертайся" - щоби залишатися в безпеці

"Не варто до повідомлень про замінування ставитися легковажно. Навіть найменша ймовірність того, що на території освітнього закладу може бути вибухонебезпечний предмет, несе велику загрозу життю та здоров'ю учнів", - наголосили у поліції охорони.

Насамкінець дітям і дорослим нагадали, як діяти, якщо хтось помітив підозрілий предмет:

швидко відійти на максимальну безпечну відстань (не менше 100 метрів)

якщо підозрілий предмет залишила невідома особа - запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки

позначити місцезнаходження предмета, за можливості - огородити його та сфотографувати

негайно повідомити в оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета

Уточнюється, що у разі виявлення підозрілого предмета варто телефонувати в поліцію за номером "102".

Якщо ж хтось виявив боєприпаси, тоді краще дзвонити рятувальникам у ДСНС за номером "101".

"Поліція охорони бажає всім мирних та безтурботних навчальних процесів", - підсумували у прес-службі структурного підрозділу Національної поліції України.