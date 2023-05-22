Українцям пояснили, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет

Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не засипайте ґрунтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

Зазначається, що натрапити на вибухонебезпечний предмет в умовах війни можна практично скрізь: на приватних земельних ділянках, у полях, лісосмугах, парках, річках, ставках та просто на вулицях. Тому з небезпечний знахідками слід бути дуже обережними.

Якщо ви виявили підозрілий предмет, категорично заборонено:

торкатися та пересувати його

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати

користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух

здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання

Таким чином, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомити про це за номером 101.

Нагадаємо, в Україні створили карту вибухонебезпечних територій.

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