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Українцям пояснили, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет

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Понеділок 22 травня 2023 07:50
Українцям пояснили, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет Фото: українцям пояснили, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не засипайте ґрунтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що натрапити на вибухонебезпечний предмет в умовах війни можна практично скрізь: на приватних земельних ділянках, у полях, лісосмугах, парках, річках, ставках та просто на вулицях. Тому з небезпечний знахідками слід бути дуже обережними.

Якщо ви виявили підозрілий предмет, категорично заборонено:

  • торкатися та пересувати його
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати
  • користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух
  • здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання

Таким чином, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомити про це за номером 101.

Нагадаємо, в Україні створили карту вибухонебезпечних територій.

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