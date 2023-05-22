Українцям пояснили, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет
Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не засипайте ґрунтом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Зазначається, що натрапити на вибухонебезпечний предмет в умовах війни можна практично скрізь: на приватних земельних ділянках, у полях, лісосмугах, парках, річках, ставках та просто на вулицях. Тому з небезпечний знахідками слід бути дуже обережними.
Якщо ви виявили підозрілий предмет, категорично заборонено:
- торкатися та пересувати його
- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати
- користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух
- здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання
Таким чином, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомити про це за номером 101.
Нагадаємо, в Україні створили карту вибухонебезпечних територій.
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