В Ужгороде пройдут антитеррористические учения, передвижение могут ограничить

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

В Ужгороде состоятся антитеррористические учения с использованием спецтехники и оружия. Они запланированы на 9 октября.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области в своем Facebook.

"Информируем, что 9 октября в г. Ужгород состоятся плановые антитеррористические учения. Подразделения субъектов борьбы с терроризмом будут отрабатывать мероприятия по пресечению условного террористического акта в Закарпатском апелляционном суде", - говорится в сообщении.

Участие в тренировках примут подразделения СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной и чрезвычайной служб, Госспецсвязи, Службы судебной охраны, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей", - обращаюсь внимание в ведомстве.

В СБУ допускают временное ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах Братьев Бращайкив, Александра Довженко, Ивана Крылова, Юлия Ставровского-Попрадова (бывшая Маяковского), Небесной Сотни, Ференца Ракоци, набережной Независимости.

Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, 28 сентября на территории Сум и Сумского района провели плановые двухдневные тактико-специальные антитеррористические учения. Во время тренировок была задействована авиационная техника.

Как писало РБК-Украина, 24 сентября СБУ, Нацполиция и ВСУ провели совместные учения в Сумах.