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В Сумской области провели антитеррористические учения

Сумская область, Понедельник 28 сентября 2020 17:19
В Сумской области провели антитеррористические учения
Фото: антитеррористические учения (dpsu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 сентября, на территории Сум и Сумского района проведены плановые двухдневные тактико-специальные антитеррористические учения. Во время тренировок была задействована авиационная техника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в антитеррористических учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Главной целью учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия для предупреждения возможных диверсионно-террористических угроз на границе.

По легенде учений, несколько условных "диверсионных групп" попали на территорию Украины из соседнего государства с целью совершения терактов на объектах повышенной опасности Сумм и газотранспортной системы Украины.

Фото: антитеррористические учения (dpsu.gov.ua)

Напомним, 24 сентября Национальная полиция и Вооруженные силы Украины провели совместные учения в Сумах.

Кроме того, в тот же день СБУ провела масштабные учения на военных объектах Львовской области.

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