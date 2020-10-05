В Ужгороді пройдуть антитерористичні навчання, пересування можуть обмежити

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

В Ужгороді відбудуться антитерористичні навчання з використанням спецтехніки та зброї. Вони заплановані на 9 жовтня.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Закарпатській області у своєму Facebook.

"Інформуємо, що 9 жовтня у м. Ужгород відбудуться планові антитерористичні навчання. Підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом відпрацьовуватимуть заходи із припинення умовного терористичного акту в Закарпатському апеляційному суді", - сказано у повідомленні.

Участь у тренуваннях візьмуть підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв’язку, Служби судової охорони, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", - звертають увагу у відомстві.

У СБУ допускають тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів на вулицях Братів Бращайків, Олександра Довженка, Івана Крилова, Юлія Ставровського-Попрадова (колишня Маяковського), Небесної Сотні, Ференца Ракоці, набережній Незалежності.

Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та мати з собою документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, 28 вересня на території Сум і Сумського району провели планові дводенні тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Під час тренувань була задіяна авіаційна техніка.

Як писало РБК-Україна, 24 вересня СБУ, Нацполіція та ЗСУ провели спільні навчання у Сумах.