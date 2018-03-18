Сегодня, 17 марта, в Ужгороде прошел "Марш славы героев", приуроченный к празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины. Об этом информирует "Громадське радио".

Марш начался возле дома "Просвещения".

В марше принимали участие представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС - Закарпатье и Правый сектор, ветераны АТО, представители организации C14 news и "Фрайкор".

По словам лидера "Карпатской Сечи" Тараса Деяка, в марше приняли участие около 250 человек. Были участники из других областей. Марш проводится в Ужгороде уже 12 раз.

Марш начался у дома "Просвещения". Колонна прошла по центру города, посетила памятник президента Карпатской Украины Августина Волошина и дошла до кладбища на улице Капушанской.

Сообщается, что у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида.

"Перед тем, как отправиться, Тарас Деяк произнес речь, в которой отметил, что "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас". Также он предупредил участников о возможных провокациях и попросил следить за тем, «кто присоединяется к колонне", - пишет издание.

Мероприятие прошло без провокаций.

Напомним, дело по поджогу офиса "Общества венгерской культуры" в Ужгороде переквалифицировали на теракт.