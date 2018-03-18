Сьогодні, 17 березня, в Ужгороді пройшов "Марш слави героїв", приурочений до відзначення 79-ї річниці з дня проголошення незалежності Карпатської України. Про це інформує "Громадське радіо".

Марш розпочався біля будинку "Просвіти".

У марші брали участь представники націоналістичної організації "Карпатська Січ", ВО "Тризуб" ім. С. Бандери, бійці 1 резервної сотні ДУК ПС - Закарпаття і Правий сектор, ветерани АТО, представники організації C14 news і "Фрайкор".

За словами лідера "Карпатської Січі" Тараса Деяка, в марші взяли участь близько 250 осіб. Були учасники з інших областей. Марш проводиться в Ужгороді вже 12 разів.

Марш розпочався біля будинку "Просвіти". Колона пройшла по центру міста, відвідала пам'ятник президента Карпатської України Августина Волошина і дійшла до кладовища на вулиці Капушанській.

Повідомляється, що біля могили воїнів Карпатської Січі і вояків Легіону Українських Січових Стрільців, відбулася панахида.

"Перед тим, як вирушити, Тарас Деяк виголосив промову, в якій зазначив, що "справа карпатських січовиків, які загинули за вільну Україну в 1939 році на Червоному полі Хустського району, продовжується і зараз". Також він попередив учасників про можливі провокації і попросив стежити за тим, «хто приєднується до колони", - пише видання.

Захід пройшов без провокацій.

Нагадаємо, справу по підпал офісу "Товариства угорської культури" в Ужгороді перекваліфікували на теракт.