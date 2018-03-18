Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Ужгороді пройшов "Марш слави героїв"

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 00:12
Фото: марш в Ужгороді (hromadskeradio.org)
Фото: марш в Ужгороді (hromadskeradio.org)

Захід націоналістів пройшов без провокацій

Сьогодні, 17 березня, в Ужгороді пройшов "Марш слави героїв", приурочений до відзначення 79-ї річниці з дня проголошення незалежності Карпатської України. Про це інформує "Громадське радіо".

Марш розпочався біля будинку "Просвіти".

У марші брали участь представники націоналістичної організації "Карпатська Січ", ВО "Тризуб" ім. С. Бандери, бійці 1 резервної сотні ДУК ПС - Закарпаття і Правий сектор, ветерани АТО, представники організації C14 news і "Фрайкор".

За словами лідера "Карпатської Січі" Тараса Деяка, в марші взяли участь близько 250 осіб. Були учасники з інших областей. Марш проводиться в Ужгороді вже 12 разів.

Марш розпочався біля будинку "Просвіти". Колона пройшла по центру міста, відвідала пам'ятник президента Карпатської України Августина Волошина і дійшла до кладовища на вулиці Капушанській.

Повідомляється, що біля могили воїнів Карпатської Січі і вояків Легіону Українських Січових Стрільців, відбулася панахида.

"Перед тим, як вирушити, Тарас Деяк виголосив промову, в якій зазначив, що "справа карпатських січовиків, які загинули за вільну Україну в 1939 році на Червоному полі Хустського району, продовжується і зараз". Також він попередив учасників про можливі провокації і попросив стежити за тим, «хто приєднується до колони", - пише видання.

Захід пройшов без провокацій.

 

Нагадаємо, справу по підпал офісу "Товариства угорської культури" в Ужгороді перекваліфікували на теракт.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
ОБСЄ: ні місії, ні офісу в Ужгороді не відкривали Двох підозрюваних у нападі на товариство угорців в Ужгороді взяли під варту на 60 діб
Теги: Ужгород, марш, националисты
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top