Они скрывались в частном доме

В Ужгороде пограничники задержали четырех нелегалов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Четверо иностранцев азиатской внешности скрывались в частном доме на одной из центральных улиц города Ужгород. Задержанные не имели при себе никаких документов, однако назвались гражданами Индии", - говорится в сообщении.

В этом месте иностранцы ждали людей, которые должны были помочь им незаконно попасть в одну из стран Европы. Сейчас правоохранители устанавливают личности этих человек.

Фото: задержанные мужчины (dpsu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ст.332 УКУ - "Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в начале июня СБУ блокировала масштабную переправку нелегалов.