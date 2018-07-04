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В Ужгороде пограничники задержали четырех нелегалов

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 22:17
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Они скрывались в частном доме

В Ужгороде пограничники задержали четырех нелегалов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Четверо иностранцев азиатской внешности скрывались в частном доме на одной из центральных улиц города Ужгород. Задержанные не имели при себе никаких документов, однако назвались гражданами Индии", - говорится в сообщении.

В этом месте иностранцы ждали людей, которые должны были помочь им незаконно попасть в одну из стран Европы. Сейчас правоохранители устанавливают личности этих человек.

 
 

Фото: задержанные мужчины (dpsu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ст.332 УКУ - "Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в начале июня СБУ блокировала масштабную переправку нелегалов.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Ужгород, нелегалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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