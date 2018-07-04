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Інтерв'ю

В Ужгороді прикордонники затримали чотирьох нелегалів

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 22:17
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вони переховувались у приватному помешканні

В Ужгороді прикордонники затримали чотирьох нелегалів. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Четверо іноземців азіатської зовнішності переховувались у приватному помешканні на одній з центральних вулиць міста Ужгород. Затримані не мали при собі жодних документів, проте назвалися громадянами Індії", - йдеться у повідомленні.

У цьому місці іноземці чекали осіб, які мали допомогти їм незаконно потрапити до однієї з країн Європи. Наразі правоохоронці встановлюють цих осіб.

 
 

Фото: затримані чоловіки (dpsu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.332 ККУ - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на початку червня СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Ужгород, нелегалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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