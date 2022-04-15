В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных именами российских деятелей

В частности, рабочая группа определила предварительный перечень улиц, подлежащих переименованию. Далее в городе будут собирать предложения относительно названий, которые стоит предоставить этим улицам, а после общественного обсуждения – проект будет вынесен на сессию Ужгородского горсовета. Соответствующий процесс займет около двух месяцев.

Городской голова Ужгорода Богдан Андреев сообщил, что инициативу проявили сами жители Ужгорода.

Один из инициаторов переименования ужгородских улиц с русскими названиями писатель Андрей Любка. Он отметил, что сейчас такие названия являются маркерами оккупированного культурного пространства.

"Сейчас у нас есть шанс посвятить больше внимания и уважения нашей истории и культуре. На мой взгляд, нашей, закарпатской, ужгородской традиции, тем людям, которые жили здесь, не переехали из нашего города, учили наших детей, лечили людей, строили этот город, а они никаким образом не представлены здесь. Это наша миссия - восстановить историческую справедливость", - сказал он.

В частности, сейчас и в городе определили предварительный перечень из 58 улиц, подлежащих переименованию: