В Ужгороде ночью подожгли авто пограничника

Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога авто пограничника

В Ужгороде сегодня ночью, 16 июля 2018 года, неизвестные подожгли автомобиль пограничника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, ночью в облцентре сгорел автомобиль, принадлежавший офицеру внутренней и собственной безопасности ГПСУ.

"По предварительной информации, автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как предполагают в ведомстве, таким образом злоумышленники пытаются давить на сотрудников ГПСУ, которые неоднократно предотвращали контрабанду товаров через госграницу, что "явно не по нраву дельцам".

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 15 июля, в Киеве сгорел хостел.