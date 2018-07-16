В Ужгороде ночью подожгли авто пограничника
Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога авто пограничника
В Ужгороде сегодня ночью, 16 июля 2018 года, неизвестные подожгли автомобиль пограничника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, ночью в облцентре сгорел автомобиль, принадлежавший офицеру внутренней и собственной безопасности ГПСУ.
"По предварительной информации, автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Как предполагают в ведомстве, таким образом злоумышленники пытаются давить на сотрудников ГПСУ, которые неоднократно предотвращали контрабанду товаров через госграницу, что "явно не по нраву дельцам".
Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 15 июля, в Киеве сгорел хостел.