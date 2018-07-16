В Ужгороді вночі підпалили авто прикордонника

Правоохоронці встановлюють обставини підпалу авто прикордонника

В Ужгороді сьогодні вночі, 16 липня 2018 року, невідомі підпалили автомобіль прикордонника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

Як зазначається, вночі у облцентрі згорів автомобіль, який належав офіцеру внутрішньої та власної безпеки ДПСУ.

"За попередньою інформацією, автівку прикордонника могли підпалити і загорання відбулося від колеса", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Як допускають у відомстві, таким чином зловмисники намагаються тиснути на співробітників ДПСУ, які неодноразово запобігали контрабанду товарів через держкордон, що "явно не до вподоби ділкам".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 15 липня, у Києві згорів хостел.