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"Ужасная война России касается всех": Боррель сделал заявление по Украине

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Развязанная Россией агрессия против Украины не просто война, которая касается Европы. Это международный конфликт чрезвычайной серьезности, перед лицом которого никто не может быть нейтральным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Так, на вступительном заседании глав МИД G20 он заявил, что система многосторонних отношений находится под небывалым давлением в тот момент, когда мы больше всего в ней нуждаемся.

"Сегодняшняя встреча министров иностранных дел G20 происходит в особо серьезном контексте после развязанной Россией ужасной войны против Украины и эта агрессия является грубым нарушением международного права", - говорит Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что это приводит к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу глобальное экономическое восстановление.

"Никто не может жить безопасно в мире, где незаконное применение силы "нормализуется". Я призываю всех помочь прекратить войну, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий", - добавил Боррель.

Напомним, также недавно в ЕС заявили, что не позволят России использовать G20 в качестве собственной пропагандистской площадки и отвергли любые попытки Кремля дезинформировать общество.

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