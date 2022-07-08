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"Жахлива війна Росії стосується всіх": Боррель зробив заяву щодо України

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Розв'язана Росією агресія проти України не просто війна, яка торкається Європи. Це міжнародний конфлікт надзвичайної серйозності, перед обличчям якого ніхто не може бути нейтральним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Так, на вступному засіданні голів МЗС G20 він заявив, що система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо.

"Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ G20 відбувається в особливо серйозному контексті після розв'язаної Росією жахливої війни проти України і ця агресія є грубим порушенням міжнародного права", - каже Боррель.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що це призводить до фрагментації світового порядку та ставить під загрозу глобальне економічне відновлення.

"Ніхто не може жити безпечно у світі, де незаконне застосування сили "нормалізується або толерується". Я закликаю усіх допомогти припинити війну, відновити суверенітет України та забезпечити стримування глобальних наслідків", - додав Боррель.

Нагадаємо, також нещодавно в ЄС заявили, що не дозволять Росії використовувати G20 в якості власного пропагандистського майданчика та відкинули будь-які спроби Кремля дезінформувати суспільство.

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