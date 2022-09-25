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До узбережжя США прямує ураган "Іан": оголосили надзвичайний стан

Фото: До узбережжя США прямує ураган "Іан" (pixabay)
Автор: Олег Васьків

Потенційно небезпечний ураган "Іан" рухається до Флориди. Стихійне лихо може навалитися на регіон найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Губернатор штату Рон Десантіс вже оголосив надзвичайний стан у Флориді та закликав усіх жителів підготуватися до урагану "Іан".

Він також звернувся до адміністрації Джо Байдена з проханням оголосити федеральне надзвичайне становище, що надасть місцевій владі додаткове фінансування і приведе в готовність Національну гвардію США.

Стихія може обвалитися на південь Флориди 26 або 27 вересня. За даними Національного центру з ураганів, спочатку тропічний шторм уразить Ямайку, Кубу та Кайманові острови.

Очікується, що потім він посилиться і біля узбережжя Флориди перейде в категорію урагану. Наразі рішення про евакуацію ще не ухвалювали.

Нагадаємо, у липні 2021 року до Флориди наближався ураган "Ельза". Дорогою він приніс сильний вітер, безперервну зливу і хвилі понад метр на Кубу.

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