На узбережжя Ізраїлю обрушився шторм "Барбара", є постраждалі

Унаслідок негоди 11-річний хлопчик дістав серйозні поранення через гілку дерева, що впала, в центральному місті Тель Монд, а 13-річна дівчинка дістала легкі травми за аналогічних обставин у передмісті Тель-Авіва Ор Ієгуда.

Водночас 75-річна жінка і чоловік 40 років дістали легкі травми в прибережному місті Нетанія, а 81-річна жінка - легкі травми в Тель-Авіві, обидві були збиті з ніг сильним вітром.

У Західній Галілеї четверо людей дістали легкі травми внаслідок ДТП, яка сталася після того, як на один з автомобілів упала гілка дерева.

В Ашдоді на півдні Ізраїлю від шторму на одному з будівництв обвалилися будівельні ліси, пошкодивши лінію електропередачі. На Голанських висотах на північному сході країни йде сильний снігопад, через нього закрили для відвідувачів головний гірськолижний курорт на горі Хермон.

За даними Управління водних ресурсів Ізраїлю, Галілейське море за останню добу піднялося на 1,5 сантиметра на тлі сильного дощу.

За прогнозами метеорологів, негода збережеться в Ізраїлі щонайменше до четверга. Синоптики прогнозують, що у вівторок температура по всьому Ізраїлю продовжить знижуватися, загроза зливових опадів і шквалистого вітру збережеться.