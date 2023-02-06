На узбережжя Ізраїлю обрушився шторм "Барбара", є постраждалі

У понеділок, 6 лютого, Ізраїль опинився під ударом потужного зимового шторму, який отримав назву "Барбара", який приніс із собою сильний вітер, зливу і майже мінусову температуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Унаслідок негоди 11-річний хлопчик дістав серйозні поранення через гілку дерева, що впала, в центральному місті Тель Монд, а 13-річна дівчинка дістала легкі травми за аналогічних обставин у передмісті Тель-Авіва Ор Ієгуда.

Водночас 75-річна жінка і чоловік 40 років дістали легкі травми в прибережному місті Нетанія, а 81-річна жінка - легкі травми в Тель-Авіві, обидві були збиті з ніг сильним вітром.

אשדוד עם הרוח הכי חזקה בארץ, נכון לעכשיו: רוח ממוצעת של 65 קמממממש

וזאת כבר התוצאה: פיגומים של בניין קרסו. אין נפגעים pic.twitter.com/aPz7kGOFOj - almog boker (@bokeralmog) February 6, 2023

У Західній Галілеї четверо людей дістали легкі травми внаслідок ДТП, яка сталася після того, як на один з автомобілів упала гілка дерева.

В Ашдоді на півдні Ізраїлю від шторму на одному з будівництв обвалилися будівельні ліси, пошкодивши лінію електропередачі. На Голанських висотах на північному сході країни йде сильний снігопад, через нього закрили для відвідувачів головний гірськолижний курорт на горі Хермон.

За даними Управління водних ресурсів Ізраїлю, Галілейське море за останню добу піднялося на 1,5 сантиметра на тлі сильного дощу.

За прогнозами метеорологів, негода збережеться в Ізраїлі щонайменше до четверга. Синоптики прогнозують, що у вівторок температура по всьому Ізраїлю продовжить знижуватися, загроза зливових опадів і шквалистого вітру збережеться.